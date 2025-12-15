財劃法不副署苗栗衝擊最大 鍾東錦喊話賴總統先實施再檢討

財劃法爭議難解，鍾東錦喊話賴總統先實施再修正。（圖：縣府提供）

行政院長卓榮泰拍板不副署財劃法！苗栗縣長鍾東錦喊話中央，苗栗縣因受財政控管，衝擊層面最大，鍾東錦也籲請賴清德總統出面化解僵局，讓財劃法先實施再檢討。鍾東錦也強調，政治應該是妥協衝突，而不是一直衝下去。

鍾東錦表示，苗栗財政目前受到中央控管，有些案子縣府必須考量是要花更多的錢一次做好，還是必須採取分期辦理，嚴重影響縣政推動，鄉親也感到憂慮。鍾東錦認為財劃法已三讀通過，應該先實施，如果有檢討的必要，邊檢討、邊改進，會比較恰當。而且政治應該是妥協衝突，而不是一直衝下去，這樣沒完沒了，也不知道要等到什麼時候？

鍾東錦指出，財劃法爭議僵局，已無人能解，國家應該是縣市的典範，國家亂成這樣子，鄉親無所適從，唯有賴總統才具有這個高度化解，希望能盡快改善地方政府財政，讓縣政可以順利推動。（彭清仁報導）