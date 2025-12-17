財劃法不副署衝擊北士科？蔣萬安曝這2影響

▲台北市長蔣萬安今（17）日視察北士科T17、T18 。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引在野陣營抨擊，台北市長蔣萬安今（16）日視察北士科基地時也提到，行政院不副署對地方整體市政推動和財務，確實造成一定衝擊，包括銜接北士科的輕軌和捷運的十字路廊，恐耽誤AI產業發展。

蔣萬安今受訪表示，行政院不副署《財劃法》確實對地方整體市政推動和財務造成一定衝擊，不管是捷運、市場改建等，都會受影響，當然也包含未來銜接北士科的輕軌和捷運的十字路廊，不僅耽誤台北市政推動，也耽誤AI產業發展。

蔣萬安提到目前輝達進駐北市科最新進度，北市府已於12／10正式變更都市計畫，已進入公等程序，並將於1個月後召開都審會議，由李四川坐鎮，希望屆時一切順利，而大家看到2塊基地中間的這條路也將縫合，讓2塊基地合併。

至於輝達總部周邊交通規劃，蔣萬安也指出，短、中規劃有接駁和公車專用道，中、長期則有輕軌和南北向、東西向的捷運十字路廊，都能及時因應到時可能的交通問題。

另外，蔣萬安說，他也有寫e-mail和黃仁勳說明最新進度，如果一月份順利進度，也邀請黃仁勳若在台灣，可一起參與簽約儀式。

