財劃法不副署還是不執行？賴清德召集便當會挺政院決定

針對立法院近期爭議法案，包含《財劃法》、停砍公教年金等，身兼民進黨主席的總統賴清德總統今（12）日邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，廣泛聽取黨團成員意見，會後，民進黨政策執行長吳思瑤轉述，大家的共識就是，行政權必須做出妥處和因應，《財劃法》攸關民生福祉，預算權就是行政權，也攸關所有國家發展、社會建設，而不副署或不執行都是合憲方式，至於究竟要採哪一方式？大家都同意交由行政部門作出最終決斷，黨團必然會協助論述。

吳思瑤說，黨團中不乏法界專業、也有多位國代出身，對於修憲歷程、國家憲政體制嚴格都懇切交代看法，大家的共識就是，行政權必須做出妥處和因應，《財劃法》攸關民生福祉，預算權就是行政權，也攸關所有國家發展、社會建設，被國民黨惡修的財劃法也連帶影響總預算無法被審議，更嚴重排擠後續各項國家重要預算例如國防、國安。

媒體詢問，有關爭議法案的部分，部分民進黨立委認為行政院應對《財劃法》採「不副署」的方式？吳思瑤說，不副署或不執行都是合憲方式，只是可採取不同憲政途徑，作為彌補措施，至於究竟要採哪一方式？目前社會面各有支持者及立論充分的依據，黨團畢竟是在前線作戰，肩負與社會對話的重任，所以在行政部門決策前，需進行清楚的對話，讓立場、口徑以及對外論述一致，她認為社會都能接受行政部門必須反制。

