財劃法不副署陷僵局 劉寶傑點一大關鍵：對賴清德比較不利

針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》再修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，並將戰場指向倒閣，而未來朝野對立是否會加劇，總預算案又會如何發展，引發關注。資深媒體人劉寶傑昨（16日）分析直言，憲政僵局就是衝突，每個人就要去承受後面的苦果，「其實覺得這一點對賴清德來講是比較不利」。

劉寶傑16日接受網路直播節目《董事長開講》專訪，被主持人吳子嘉問到，現在這狀況變成憲政僵局，政府不推動工作，立法院不斷提出法案，這就變成亂象，結局會變怎麼樣？他直言，憲政僵局就是衝突，憲政衝突每個人就要去承受後面的苦果，「其實覺得這一點對賴清德來講是比較不利」。

劉寶傑舉例，之前大罷免如果只是針對1、2、3個人，罷免通過機率其實算高，可是變成全面、就會慢慢走針，現在這個東西也是一樣，「最重要還是要得到社會的認同，如果搞久了，社會不認同，它會反噬的」。

劉寶傑續指，現在賴清德要考慮的，把戰場拉到這麼高，美國最重要要求是軍購案通過，如果這些東西都沒有，還讓台灣空轉，國際情勢又沒看清楚，「我覺得中間選民會有質疑的，這質疑出來以後，對賴清德不利，且這壓力只來自藍白嗎？或許連他的內部都會有壓力出來。」

另外，賴清德16日上午曾發文表示，面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦。

劉寶傑對此則說，賴清德喊出「在野獨裁」，「我真的從來沒聽過，我從1994年開始跑台北市長選舉，也算是對政治很熟悉，真的沒聽過所謂『在野獨裁』4個字」。

