財劃法不副署、不公布？ 蔣萬安：依憲法及憲政原則就應該要執行

蔣萬安今赴議會市政總質詢。（孫敬攝）

行政院長卓榮泰14日表示自己將善盡「守門人」的職責，外傳行政院將針對《財劃法》採不副署、不公布作法，台北市長蔣萬安15日表示，依照憲法及憲政原則就應該要執行。

蔣萬安今赴議會市政總質詢，被問及府院擬以不副署、不公布執行財劃法，蔣表示依照憲法及憲政原則行政院就應該要執行。

被問及怎麼看卓榮泰自詡憲政守門人時，蔣則僅回應謝謝，沒有多做回應。

