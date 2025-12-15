財劃法不副署！他嘆「很多法案真的不該通過」原因曝光：就是耍流氓

政治中心／黃依婷報導

總統府發言人郭雅慧表示，總統今（15）日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；嗣行政院卓院長加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時總統並箋函五院院長。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也感嘆「很多法案，真的不能也不應該通過」。

杜承哲發文，如果擔憂行政院不副署立法院的法律會有集權的可能，那應該要更在乎整整一年來藍白撕毀以往所有立法原則「直接沒收討論、鎖門後表決」，實質癱瘓監察院、考試院和司法院，被判決一次違憲，就報復式癱瘓大法官法庭。

杜承哲細數藍白過往，光明正大將助理費除罪化，形同為自己每個立委開小金庫，通過會讓國家財政垮掉的法案，完全不考慮專家和民眾的意見，「如果你覺得這一切都合法正當，如果你覺得幫自己貪污除罪叫做『監督』，甚至還為他們毀憲亂政、在立法院踹人開脫」，令他不解這些人在想什麼。

杜承哲指出，很多法案真的不能也不應該通過，是從去年一直有人喊到現在的，行政院一退再退，窮盡所有體制內可以進行的方案，多數黨都直接不理會，找立法院長茶敘也被拒絕，那就是耍流氓，「任由耍流氓了一年多，其實真的已經太久了。不副署就是最後手段，如果你覺得不合法，去釋憲」。

