政治中心／綜合報導

立法院藍白兩黨陸續通過「財劃法」搶中央財源、喊停公教年改加速退撫基金破產，傳出行政院將「不副署、不公布」，15號國政茶敘後府院就會對外說明。對此藍營痛斥獨裁，但綠營反嗆在野也可以依法提倒閣反制。

總統賴清德vs.記者：「總統財劃法跟反年改，已經確定不副署嗎？。」

接受民眾熱烈歡迎，總統賴清德出席感恩大會，不過面對立法院藍白僵局，賴總統預計在15號舉行「國政茶敘」，遭立法院長韓國瑜婉拒出席。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜vs.記者：「院長現在不想出席的原因，大概是什麼原因，謝謝大家。」





「財劃法不副署」停砍年金比照 傳府院週一對外說明

「財劃法不副署」停砍年金比照，傳府院15號對外說明。（圖／民視新聞）





出席同場活動，韓國瑜腳步很急，和賴清德同場不同框，傳出下週一賴清德將在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會解釋不副署、不執行原因，但藍營仍不滿狂轟。

國民黨團總召傅崐萁：「向台灣人來宣戰，向中華民國來宣戰，我們大家一定要結合所有鄉親，同心協力，一起讓賴清德暴政下台好不好。」

民進黨團書記長陳培瑜：「我們將全力支持行政院執政團隊，所做出的任何決定，因為目前所有國家的亂源，都在於立法院裡面的藍白黨團。」





「財劃法不副署」停砍年金比照 傳府院週一對外說明

「財劃法不副署」停砍年金比照，傳府院15號對外說明。（圖／民視新聞）





綠營力挺行政院不副署，民進黨立委王定宇強調，面對當前立法亂象，行政部門有權依憲法因應，行政院長不副署，該法案即無法生效，立院同樣也可依憲法規定，通過行政院長不信任案，總統就可選擇更換行政院長，或被動解散國會、重新改選。

民眾黨主席黃國昌：「你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎，他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」

聲源：立委（民）吳思瑤：「如果他們不滿意行政部門，不副署的這個決定，那自然有發動倒閣這樣子的憲政機制，讓民意直接來對於國會的失序亂象，做最終定奪的準備。」

大罷免後朝野掀起新一輪對抗，短期內難以看到解方。

原文出處：「財劃法不副署」停砍年金比照 傳府院週一對外說明

更多民視新聞報導

裝修公司標下1.2億炸藥軍購遭疑「量身打造」 中科院反擊了

炸藥採購案遭影射「賴友友」 福麥三點聲明：依法追究法律責任

不敵港版國安法 香港民主黨正式決議解散

