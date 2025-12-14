財劃法不副署.停砍年金比照! 傳府院週一說明

立法院藍白兩黨陸續通過"財劃法"搶中央財源、喊停公教年改加速退撫基金破產，傳出行政院將"不副署"、"不公布"，明天總統和行政院長就會對外說明。對此藍營痛斥獨裁，但綠營反嗆在野也可以依法提倒閣。

立法院長韓國瑜（12/5）：「本院原決議予以維持。」

藍白否決"財劃法"覆議，恐讓中央施政困難後、又喊停進行到一半的年改，加速公教退撫基金破產，連總統賴清德調和矛盾的"國政茶敘"也被韓國瑜拒絕，傳出執政團隊忍無可忍，要對爭議法案"不副署"、"不公布"，總統賴清德週一將在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，但藍營不滿狂轟。

廣告 廣告

「修惡版財劃法」不副署、停砍年金比照！ 傳府院週一說明

藍白通過公教年改停砍。（圖／民視新聞）





立委（國）牛煦庭：「很多人講說行政院可以不副署，不副署其實是，行政院長拒絕執行總統提出來公布的法令，用這個東西來抵制國會其實非常奇怪，如果困難也應該透過溝通協商的方式處理，而不是用奧步的方式賴皮啊，賴清德總統不應該領導一個賴皮的政府。」

立法院民進黨團書記長陳培瑜：「我們將全力支持行政院執政團隊，所做出的任何決定，不論是要不要副署要不要公告要不要執行，因為目前所有國家的亂源，都在於立法院裡面的藍白黨團。」

綠營力挺行政院不副署，但藍白猛轟賴政府獨裁，但不副署的憲政手段，30多年前國民黨執政時期就出現過，當時的總統李登輝兩度任命蔣仲苓升一級上將，但郝柏村認為"蔣仲苓資格不符"，堅不副署，最後在蔣仲苓出面緩頰下，此事才告一段落。

律師黃帝穎：「當年的人事案並沒有違憲問題，當年的大法官也沒有被癱瘓的問題，卓院長對於違憲惡法，而且憲法法庭癱瘓的情況之下，行使副署權更有正當性。」

法界人士聲援行政院，民進黨立委王定宇強調，面對當前立法亂象，行政部門有權依憲法因應，行政院長不副署，該法案即無法生效，立院同樣也可依憲法規定，通過行政院長不信任案，總統就可選擇更換行政院長，或被動解散國會、重新改選。

「修惡版財劃法」不副署、停砍年金比照！ 傳府院週一說明

民進黨力挺行政院不副署藍白惡修財劃法與年改停砍。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎，他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」

聲音來源：立委（民）吳思瑤：「如果他們不滿意行政部門，不副署的這個決定，那自然有發動倒閣，這樣子的憲政機制，讓民意直接來對於國會的失序亂象，做最終定奪的準備。」

大罷免後朝野掀起新一輪對抗，短期內看不到解方。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：「修惡版財劃法」不副署、停砍年金比照！ 傳府院週一說明

更多民視新聞報導

藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題

府院定調財劃法「不副署」 民進黨：藍白不認同可提倒閣

韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光

