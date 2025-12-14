財劃法不副署？卓榮泰深夜表態：我必將善盡「民主憲政守門人」的職責

行政院長卓榮泰。資料照。廖瑞祥攝



針對《財劃法》修法，府院擬「不副署、不公布」法案因應，行政院長卓榮泰預計15日開記者會說明。卓榮泰今天（12/14）晚間發文宣告，「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責！」就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰撰文指出，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

廣告 廣告

卓榮泰說，2020年在蔡英文總統帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是我一生毫無疑問的DNA和志業，決不會改變。

他說，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。當下正有一股力量要 摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

更多太報報導

賴清德：財劃法修法將舉債5000多億 中央失去災害應變能力

府院擬不副署財劃法 侯友宜喊依法執行：政治鬥爭人民受苦

賴卓「不副署」吃定在野不敢倒閣 陳學聖：立院三年選三次太苦命