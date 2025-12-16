財劃法不副署！卓榮泰稱「維繫國家運作、守護憲政體制」

行政院長卓榮泰今（16）日出席農業部舉辦的「2025國家農業科學獎表揚典禮」，於致詞時提及明年度總預算卡關、行政院拍板不副署法案等內容。（賀培晏攝）

行政院長卓榮泰今（16）日出席農業部舉辦的「2025國家農業科學獎表揚典禮」，於致詞時提及明年度總預算卡關、行政院拍板不副署法案等內容，卓表示，明年度3兆餘元的中央總預算至今躺在立院，呼籲立委應盡速通過能福國利民的法案。針對不副署財劃法舉動，卓則稱：「此舉如同農民守護土地，不副署也是為了讓國家正常運作，是在守護國家的憲政體制。」

「2025國家農業科學獎表揚典禮」由農業部長陳駿季率先上台致詞，陳透過大篇幅讚賞得獎者的付出與對台灣農業的貢獻，後續話鋒一轉，提及明年度科技預算首次突破50億，要感謝行政院長卓榮泰的大力支持。

陳駿季致詞結束後，卓榮泰接續上台並延續話題指出，科技預算50億的掌聲應該要給立法院，因中央政府約3兆的總預算至今仍停留在立法院，且立委「一頁都沒有看」，希望能透過將掌聲傳遞至立院的方式，讓立院盡速通過真正對國家重要、能福國利民的法案。

桌卓榮補充，科技預算50億、第二期冷鏈工程58億，還有河川整治的4年1100億，全躺在立法院中，還是呼籲立委能夠支持，有了充足的預算，才能確保糧食安全、永續發展。

卓榮泰也主動提及不副署決策並表示，此舉就是在守護國家憲法，而憲法之於國家，就像是土地之於農民，都是非常重要的「根本」，失去了根就沒辦法發展、也喪失了對主權的保障，因此也希望全國的農民朋友能夠支持政府守護憲法，守住國家的未來。

