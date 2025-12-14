財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！

記者李鴻典／台北報導

賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！

周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待。（圖／資料照）

針對藍白在立法院三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。財劃法最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

周玉蔻今天在臉書發文寫下，2025年12月15日，D day！國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！

她說，台灣新的政治局勢即將出現！賴清德總統領導的中央政府為民主、公義、憲政而戰，寫歷史、展氣魄！屏息以待！

至於年改案，周玉蔻日前則表示，支持行政院對停止年改案副署、執行！她說，再逆風一次！立法院三讀通過了停止年改案。這是她第一次對這件事發言：權衡藍白在國會利用多數對國家造成的國安、國防甚至很可能發生的主權傷害。

周玉蔻認為，這個停止年改案，行政院應該副署、總統公布後執行，總統公布時可以註記蔡總統任內推動的年改動機目的純正、負責。理由：這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關𨫡。

周玉蔻直言，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要。「不要跟我罵年金領取人了」。想想2028年總統、立委選舉吧。政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕！這個案子打不副署，划不來。

