財劃法不副署 張善政批政院不可思議

桃園市長張善政接受本報專訪時表示，行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，真是「不可思議」。（吳松翰攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，桃園市長張善政接受本報專訪時直呼「不可思議」，他當閣揆都是立法院送公文來就簽名蓋章，「用膝蓋想都知道是閉著眼睛簽」，從未想過政院竟會以不副署讓《財劃法》卡關。他直言，《財劃法》長年未修是「歷史共業」，如今卻演變成政院與立院僵持不下，最終傷害的仍是地方發展。

張善政對目前的憲政運作感到不解並說，過去法案三讀通過後，公文送到政院就是依法簽署，從未想過可以不簽、不執行。他直言，這本就是政院的義務，如今出現不副署，完全出乎想像，因「時間不等人」讓他深感心急。

他說，去年大選後立委全數就位，前國民黨主席朱立倫召開會議討論未來方向，其中一項就是須推動修《財劃法》，因該制度對全台地方政府的影響實在太大。

「修法其實非常困難。」張善政坦言，各縣市立場不同，財政結構、產業條件差異極大，很難一次修到讓各地方都滿意。因此當時國民黨的策略是「先求有、再求好」，不論現行公式是否公平，至少先增加地方政府的總量。

在立院通過修法、擴大分配規模後，政院卻認為立院版恐使部分小型或偏遠縣市分不到足夠資源。但張善政指出，條文並非只能用最嚴格、最僵硬的方式解釋，文字本身有彈性空間，可透過其他制度設計，讓資金完整分配。

後續政院召集縣市首長開會時，張善政再次說明桃園市政府的解釋方式及國民黨的修法策略，讓錢可以完整分配，政院若能善用其政策與幕僚優勢，重新設計公式，既能改善制度，也能與立院共享成果，創造雙贏。可惜政院並未採納，認為立院修法存在瑕疵，為何要由政院「接手善後」？

張善政舉桃園為例說，立院版原可讓桃園增加約290多億元，但經政院版多次協調，實增僅剩140多億元，幾乎減半。後來立院再修法，明定不得比原分配額度減少，政院不副署、不執行，導致僵局持續擴大。

張善政分析，政院版將農業產值與工業人口納入指標，卻未加入工業產值，對工業重鎮的桃園影響重大。他直言，「有修比較好，但可以更好。」關鍵在政院修法過程未與地方政府溝通討論，令人深感無奈。

談及政局，張善政說，他參選市長時才加入國民黨，對選舉外行，未來若需協助站台，他樂意配合，但不會過度介入選舉策略或評斷候選人優劣。