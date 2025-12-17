財劃法不副署…成三卡督大死局 律師預測可能劇本：最保險

行政院長卓榮泰14日深夜突發文附黑白照，15日宣布不副署法律，引爆違法違憲爭議。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，不過行政院長卓榮泰宣布「不副署」，法案因而無法生效。對此，律師王至德分析，假如不副署、立法院又不啟動倒閣，憲法法庭又因人數不足無法運作，恐形成行政、立法、司法三方互卡的死局。

王至德今（17）日在臉書發文指出，行政院長卓榮泰宣布不副署，概念像是去餐廳刷信用卡，店家把刷卡單（法案）拿給客人要求簽名（副署），簽名了銀行才會撥款，總統公布法律也需要行政院長簽名（副署）才生效。

王至德解釋，以前是立法院通過法案，行政院提「覆議」，立法院維持原決議，行政院長只能接受或辭職，但這次行政院不覆議也不簽名，就像老闆逼員工蓋章，蓋了可能會出事，所以乾脆把印章鎖進保險箱，結果就是院長沒簽名，總統沒辦法公布法律，以致於法案卡在半空中，無法生效。

不副署有沒有違憲？王至德坦言，這招在中華民國行憲以來極其罕見，從立法權來看，執政黨用「不簽名」來技術性封殺國會通過的法律，這不是行政權凌駕立法權嗎？從行政權來看，依據憲法第70條及釋字391號的精神，立法委員不能實質增加行政院的預算支出。財劃法直接把中央的錢挖走，不就等於架空行政院對國家財政的規劃權？

王至德進一步說明，通常行政權和立法權打架，會找大法官解釋，然而因為之前修法爭議加上人事卡關，現在大法官人數只剩8人，但剛通過的《憲法訴訟法》規定大法官開會門檻需要10人。

王至德分析，現在就是一個三卡督的死局，行政院卡立法院，用「不副署」讓法案無效；立法院卡行政院，可以提不信任案倒閣，但怕總統解散國會大家要重選，有落選風險，所以很可能不敢提不信任案；司法權卡自己，大法官人數不足，想解釋憲法也開不了庭。

王至德認為，立法院應該是不會提不信任案，比較可能的方式是想辦法讓大法官復活，來宣告行政院長不副署屬於破壞三權分立的憲法精神，也是最保險的方法，不過要怎麼解開大法官人數不足的僵局，就是值得思考的問題，因為提出大法官人員是總統的權力，他好奇賴清德是否會配合立法院在這個時候提出人選，只能繼續看下去。

