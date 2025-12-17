財劃法不副署 楊瓊瓔喊話傾聽人民聲音、不要再政治對抗

台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔等人共同出席台中市神岡區神洲里市民活動中心落成啟用典禮。（李京昇攝）

針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》再修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，立委楊瓊瓔今天喊話行政院傾聽民眾聲音，同時呼籲民進黨不要再有政治對抗跟話術。

台中市長盧秀燕、楊瓊瓔今天共同出席台中市神岡區神洲里市民活動中心落成啟用典禮。針對《財劃法》議題楊瓊瓔說，各界看到卓榮泰宣布不副署都覺得奇怪，台灣政府應該依法行事、依法行政，對於不副署，大家都想問卓榮泰為什麼這麼做？她也喊話民進黨，不要再有政治對抗跟話術。

楊瓊瓔表示，國人希望的是好好合作協商與討論，大家都很納悶為什麼走到現在這般局面，行政院必須聽民眾的聲音，跟多數民意溝通跟協調，這才是人民之福。

盧秀燕啟用儀式後快步離去，未接受媒體聯訪，至今針對《財劃法》話題仍未有回應。

