財劃法不副署！潘孟安不到立院報告 粉專開酸：賴清德真的很孬

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕，對此臉書粉專「政客爽」開酸，整天只會賴皮的賴清德，真的很孬，因為怕被自己人總統府秘書長潘孟安打臉，宣布這一局「落荒而逃」

統府秘書長潘孟安（攝自中天新聞）

粉專表示，去年潘孟安曾經說「行政院應該副署，不然會打臉總統，造成憲政危機」，結果今年賴政府宣布「不副署在野黨的財劃法修法」，今天立法院要求潘孟安來說明，總統府直接嚇到拒絕，為什麼？因為不知道怎麼抝啦！整天只會賴皮的賴清德，真的很孬。

網友則在底下留言「說話不算數的執政，必須下台」、「荒腔走板」、「有影片證明了一切，全民都看到了，來不來沒差啦！」。

針對立院邀報告不副署責任，總統府表示潘孟安不會出席，粉專「政客爽」開酸（攝自臉書粉專「政客爽」）

立法院司法及法制委員會18日將邀請府院秘書長等人，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，總統府發言人郭雅慧昨天晚間表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

