財劃法不副署 白喬茵酸賴清德：月領50萬「政治巨嬰」

國民黨高市議員白喬茵今（16）日痛批，中央集錢又集權，賴清德總統弄了1年弄成憲政危機，怎麼看都覺得他治理國家沒智慧、沒手腕、沒度量，就像一個每月領50萬薪水的政治嬰兒。（摘自高市議會網站）

《財政收支劃分法》爭議延燒，行政院長卓榮泰昨宣布不副署，更嗆聲立法院若有意見，可以依法提出倒閣。對此，國民黨高市議員白喬茵今（16）日痛批，中央集錢又集權，賴清德總統弄了1年弄成憲政危機，怎麼看都覺得他治理國家沒智慧、沒手腕、沒度量，就像一個每月領50萬薪水的政治嬰兒。

「落實地方自治的財劃法變成了賣台、不副署總統公布的法令變成合理又合憲。」白喬茵認為，不管中央祭出多少政治語言，財政制度都是一件需要放下對立、務實探討的國家事務。

廣告 廣告

白喬茵指出，財政制度本該是放下對立、務實討論的國家大事，但手握資源與權力的人，卻貪圖政治操作的便利，凡事只想用政治方式解決，不但懶惰，更顯得無能。她以高雄為例指出，高雄長期承擔約5千億元的財政負擔，建設計畫是否能獲中央核定充滿不確定性，導致市府預算編列支離破碎，毫無穩定性可言。

她直說，部分建設計畫明明已獲補助，卻在最後一年突然中斷，迫使市府一方面自行籌措資金，一方面還得向中央「苦苦哀求」，期待未來某一年能繼續獲得補助。結果中央臨時加入的補助款，加上市府必須配合的經費，往往來不及列入年度預算，導致議會每個會期都得反覆審議大量「墊付案」。

白喬茵提到，昨天議會就審了數十筆墊付案，涵蓋殯葬、消防、環保、工務、教育等項目。她認為，偶爾墊付尚可理解，但當墊付與補辦預算成為常態，問題就不在議會，而是整個財政制度早已失靈，形同「寅吃卯糧」，提前吃掉下一年度的歲入。

她也質疑，為何連學校廁所、道路刨鋪、人行道改善等基礎建設，都得仰賴中央「關愛的眼神」，直批中央集錢又集權，讓地方毫無自治精神可言，只是統籌分配款的公式如何計算，21個縣市各有各的調，偏無解，現在中央不打算解，就直接乾脆幫你打死結。

她感嘆說，財劃法原可理性討論，卻硬生生被操作成憲政危機，直言賴清德治國「沒智慧、沒手腕、沒度量」，狠酸其作風「就像每月領50萬元薪水、卻只顧玩玩具的政治巨嬰」。

【看原文連結】