財劃法不副署！翁曉玲明邀專報追究責任 潘孟安不出席

立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚在12/15應公告，行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。國民黨立委、司法法制委員會召委翁曉玲明（12/18）增列議程，要總統府秘書長潘孟安等人針對「行政院不副署追究法律責任」進行報告。總統府今（12/17）晚指出，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

卓榮泰日前宣布，停止惡法傷害國家，不副署再修惡版財劃法。翁曉玲12/16出招，增列12/18司法及法制委員會議程，邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

有關立法院司法及法制委員會於周四邀請總統府秘書長列席進行專題報告一事，總統府發言人郭雅慧今（17）日表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

