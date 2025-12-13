財劃法不副署 藍縣市長齊轟違憲 全民不幸

賴清德總統12日邀黨籍立委便當會，定調財劃法「不副署」或「副署後不執行」均不違憲；對此，台北市政府表示，難道中央政府要帶頭違憲、釀憲政危機？圖為台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

身兼民進黨主席的賴清德總統12日邀黨籍立委便當會，定調行政院就財劃法等採取「不副署」或「副署後不執行」均不違憲的決議；對此，藍營執政縣市均不樂見。北市府表示，難道中央政府要帶頭違憲、釀憲政危機？新北市長侯友宜呼籲中央盡快依法執行或主動解決爭端，勿再陷入空轉；雲林縣長張麗善稱是全民不幸；高市府則不願就相關議題回應。

北市府副發言人蔡畹鎣13日表示，依憲法規定，行政院在財劃法覆議被否決後就應執行，難道中央政府自己要帶頭違憲、釀憲政危機？這將損害台北與全台各縣市的市民權益，北市府絕對捍衛市民權益，市長蔣萬安12日已在議會呼籲民進黨台北市議員應為台北發聲、要求行政院長卓榮泰執行財劃法修正案。

侯友宜指出，尊重多數民意是民主基本原則，解決僵局的最佳方式是溝通，如淪為無盡政治鬥爭，受苦、受影響的還是老百姓，尤其即將進入新的年度，許多建設推動和福利政策施行在即，籲中央盡快依法執行或主動解決爭端，勿再陷入空轉。

台中市財政局指出，希望立法院、行政院盡速溝通，不管何種版本都應對地方財政自主有利；桃園市府也不樂見法案推動陷入僵局。

雲林縣長張麗善表示，民進黨執政團隊只有政治，完全沒有法律，立法院三讀通過，行政院有執行的義務和責任，現擅自擴大解釋「不副署」或「副署後不執行」非違憲，是全民不幸。

嘉義市府表示，長年以來，中央資源分配不公也不均，讓嘉義市成為「自己飼」，新修正案如執行進度拖延，損害的都是人民權益，中央應慎重考。台東縣府表示，即使未副署，不致影響既有、已核定的統籌分配稅款，但仍盼相關經費順利落實，才得以將資源投入社會各個需要面向。