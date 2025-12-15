財劃法不副署 賴清德批示：破壞財政永續

▲行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，總統府表示總統賴清德批示「本法修正破壞財政永續」。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院長卓榮泰今（15）日宣布將不副署，強調過去已窮盡憲政救濟的各種可能，「如今只剩下『不副署』這一途徑」。總統府稍早說明，總統賴清德在公布《財劃法》修正條文令文案，批示「本法修正破壞財政永續」，並將箋函五院院長。

總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德今日在公布《財劃法》修正條文令文案，批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場，總統將箋函五院院長。

郭雅慧說明，總統賴清德批示內容如下，「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度」。

