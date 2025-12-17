財劃法不副署！陳建仁喊話：朝野坐下來溝通

▲陳建仁呼籲，朝野應靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通。（圖／記者吳翊婕攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布，將依《憲法》第37條規定，不予副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，引發朝野攻防。對此，曾任行政院長的前副總統陳建仁今（17）日呼籲，朝野應靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通，相信任何問題都有解決辦法。

陳建仁今上午出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會，並接受媒體訪問。針對財劃法不副署一事，陳建仁表示，在一個自由、民主、法治的國家，都需要朝野共同努力，坐下來好好溝通，他並列舉，如法國、歐盟、日本等國家，都有很好溝通。

陳建仁呼籲，大家都需要為了國家、為了台灣更好，靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通；他強調，相信任何問題都有解決辦法，只要彼此能夠互相信任，一起為「更美好的國家」努力，期盼朝野能合作，坐下來好好談，解決問題。

