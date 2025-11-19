財劃法二修惹議 高市議會藍綠黨團隔空互槓

《財政收支劃分法》二修再度引發地方藍綠隔空交火，高市議會民進黨團炮轟，藍白版本的《財劃法》部分條文修正草案，導致高雄未來恐面臨高達200億元的缺口。（高市議會民進黨團提供／洪浩軒高雄傳真）

《財政收支劃分法》二修再度引發地方藍綠隔空交火，高市議會民進黨團炮轟，藍白版本的《財劃法》部分條文修正草案，導致高雄未來恐面臨高達200億元的缺口，譴責準備參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩在立院不但沒幫高雄人說話，還支持「北部利益優先」的修法內容。對此，國民黨團回嗆，修法後明明高雄財源增加，民進黨硬要說減少，綠黨團根本造謠。

民進黨團表示，立法院14日三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》部分條文修正草案，不但沒有補上去年第1次倉促修法造成的重大漏洞，還進一步讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到實質壓縮，恐面臨高達200億元的缺口。他們嚴厲譴責柯志恩、國民黨團總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。

民進黨團指出，近5年高雄的計畫型補助已從269億元成長至498億元，足足增加85％，這是彌補南北差距、推動城市轉型不可或缺的支柱。然而國民黨修法讓這項關鍵經費遭到壓縮，專家估算高雄恐將因此減少約200億元，勢必使重大建設延宕甚至停擺。

民進黨團痛批，柯志恩確定參與高雄市長選戰，同時是藍營前後2次財劃法修法的核心推手，但過去1年，她並未在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施，卻還在上周國民黨第2次突襲修法中再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。柯志恩的行為根本是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，讓高雄承受最深的痛。

藍黨團說明，依修法三讀結果，高雄市115年度統籌分配款達787億元，加上一般性補助將近190億元，全數要回，高雄財源已接近千億。而過去10年高雄計畫型補助平均為246.17億元。換句話說，以115年度統籌分配款、一般性補助及計畫型補助合計，高雄財源將超過1200億元，較去年不減反增。

「民進黨團指控財劃法修法版本對高雄不利根本是造謠」，國民黨團指出，根據高雄市115年度預算書，統籌分配款加上補助及協助收入共1274億元，較114年度的1228億元還多出46億元，明明財源增加，民進黨硬要造謠說減少，這種離譜說法到底是要騙誰？

國民黨團回嗆，民進黨遇到中央立刻腿軟，只敢攻擊在野黨，卻不敢為高雄市民爭一分錢。連修法表決要替高雄討回被中央惡砍的經費時，民進黨立委都烙跑，如今還好意思抹黑真正替高雄爭取財源的國民黨？

