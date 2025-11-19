財劃法二修藍綠對決 綠咬柯志恩、藍批造謠離譜

議會民進黨團指國民黨二連修財劃法完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會國民黨團十九日反嗆，民進黨遇到中央立刻腿軟，只敢攻擊在野黨，卻不敢為高雄市民爭一分錢。連修法表決要替高雄討回被中央惡砍的經費時，民進黨立委都烙跑，如今還好意思抹黑真正替高雄爭取財源的國民黨？

國民黨團表示，此次財劃法修法明確規定地方政府的一般性補助款不得低於修法施行前一年度的預算核列數；計畫型補助比率，也不得低於過去十年同財力級次縣市的平均值，修法就是保障地方財源。

國民黨團指出，民進黨團造謠稱「對高雄不利」。但根據高雄市明年度預算書，統籌分配款加上補助及協助收入共一千二百七十四億元，較今年度還多出四十六億元，明明財源增加，民進黨硬要造謠說減少，國民黨團痛批這種離譜說法到底是要騙誰？

廣告 廣告

國民黨團強調，過去無論藍綠議員，都針對財劃法修法提出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不必仰賴中央補貼，如今國民黨推動財劃法修法，讓城市財政朝穩健、正確方向發展。

國民黨團呼籲，市府和民進黨不要一看到中央就跪下，要把高雄市民的權益放在第一位，站在市民的立場，勇敢向行政院爭取，而不是幫中央攻擊真正為高雄爭取權益的人！

議會民進黨團則譴責國民黨智庫執行長柯志恩、黨團總召與黨主席鄭麗文，直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。

民進黨團指出，柯志恩是前後兩次財劃法修法的核心推手，去年十二月的第一次修法，讓高雄市統籌分配稅款增加幅度位居六都最後，實質減少一百七十四億元中央補助，南北差距因此被進一步拉大，也威脅高雄軌道建設的推動。此外，國民黨版錯誤的公式更造成三百四十五億元卡在帳上無法分配。

民進黨團認為，過去一年，身兼國民黨版法案提案人及高雄市長參選人的柯志恩，都沒有在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施，如今卻在上週國民黨第二次突襲修法中再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。

民進黨團強調，藍白兩次粗暴修法已經破壞財政秩序，讓南北城鄉差距全面擴大。高雄的捷運建設正全線推動，水利治理與防洪工程正全力補強，如今卻因柯志恩與國民黨的政治操作，被迫面臨「財源斷層」。這不是單純的政策之爭，而是直接阻斷高雄未來的惡意行動。