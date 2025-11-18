財劃法二修 周春米批越來越離譜：屏東財政困境未變

藍、白上周五在立法院再度聯手修財劃法，屏東縣長周春米18日表示，財劃二修越來越離譜，盼立院迷途知返懸崖勒馬。（羅琦文攝）

藍、白上周五在立法院再度聯手修財劃法，屏東縣長周春米今（18）日表示，財劃法二修後對屏東而言，分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。周春米批財劃二修越來越離譜，盼立院迷途知返懸崖勒馬。

周春米表示，立法院再度草率通過財劃法二修，缺乏全盤考量，不利於地方財政與區域均衡發展，沒有調整偏重人口與營業額的分配公式，沒能改善城鄉失衡，屏東財政仍在後段班，困境沒有改變，財政壓力更加艱鉅。

周春米指出， 整個中央財源是固定的，二修之後又挪移一大部分到地方，北部基本軌道相關交通建設都齊全，南部屏東、高雄、台南都在積極爭取軌道、捷運建設，擔憂中央財源不夠，恐有很重大影響。

周春米表示，中央財源變少，補助量能大幅降低，屏東的大型建設更難推進，交通、觀光、產業等長期建設推動可能受阻，中央要顧國防、社福、交通建設等支出，本來就緊繃，現在更沒有餘裕來補強弱勢縣市。

周春米說，財劃法的立法任務是調節每個縣市財政差距，讓弱者變強、強者恆強，基於公平協助財政弱的縣市幫忙，但顯然這次二修後，不但看不到，而且越來越離譜，希望立法院迷途知返，懸崖勒馬。

周春米表示， 二修沒有回到財劃法的初心，也就是調節財政差距，農業縣市的特殊需求沒有被納入制度評估，造成縣市貧富差距更加擴大，城鄉落差恐怕會持續存在。財劃法二修摧殘政府的財政韌性，屏東的財政現況沒有變，中央的補助能力卻更有限，未來要推動重大建設，勢必面臨更大的挑戰。

周春米強調，屏東需要的是更公平的分配指標、更穩定的財政支撐、中央協助維持建設能量，惡法不擋，屏東就難前進。

