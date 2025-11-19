財劃法二修 民進黨團：柯志恩完全背道而馳

▲立法院三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》部分條文修正草案，高市議會民進黨團今天嚴厲譴責國民黨立委柯志恩在修法過程中又再次背叛高雄。(圖／高市議會民進黨團提供)

[NOWnews今日新聞] 立法院14日三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》部分條文修正草案，非但未補上去年修法的重大漏洞，還讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到壓縮，恐面臨高達200億元缺口。高市議會民進黨團今（19）日嚴厲譴責國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨團總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，直指國民黨修法完全是「北部利益優先」，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。

民進黨團指出，身兼國民黨智庫執行長、高雄市黨部主委與不分區立委的柯志恩，是前後兩次財劃法修法的核心推手。去年12月的第一次修法，讓高雄市統籌分配稅款增加幅度位居六都最後，實質減少174億元中央補助，南北差距因此被進一步拉大，也威脅高雄軌道建設的推動。

同時，國民黨版錯誤的公式更造成345億元卡在帳上無法分配。過去一年，身兼國民黨版法案提案人及高雄市長參選人的柯志恩，都沒有在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施，如今卻在上週國民黨第二次突襲修法中再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。

民進黨團批評，上週修法過程中，柯志恩除了未檢討舊弊，還通過國民黨版規定「一般性補助不得低於前一年」的版本，又同步增加統籌分配款，等於把中央可動用的財源完全綁死。在總財源固定的情況下，一般補助不能減、統籌分配款還要增，勢必壓縮高雄最迫切需要、直接關乎未來的捷運建設、水利治理與交通改善的「計畫型補助」。

且近五年高雄的計畫型補助已從269億元成長至498億元，足足增加85%，這是彌補南北差距、推動城市轉型不可或缺的支柱。然而國民黨修法讓這項關鍵經費遭到壓縮，專家估算高雄恐將因此減少約200億元，勢必使重大建設延宕甚至停擺。

民進黨團痛批，柯志恩在鄉親面前聲稱為高雄發聲，卻在立院卻兩次通過對高雄不利的版本；她不將高雄的人口結構、社福負擔、土地面積、產業結構外部成本等關鍵指標納入財劃法，卻持續支持只對北部城市有利的版本。柯志恩在選民面前的承諾，與她在國會的實際行為完全背道而馳。民進黨團直言，柯志恩的行徑正是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，兩次修法都為北部利益服務，卻讓高雄承受最深的痛。

民進黨團強調，藍白兩次粗暴修法已經破壞財政秩序，讓南北城鄉差距全面擴大。高雄的捷運建設正全線推動，水利治理與防洪工程正全力補強，如今卻因柯志恩與國民黨的政治操作，被迫面臨「財源斷層」。這不是單純的政策之爭，而是直接阻斷高雄未來的惡意行動。

民進黨團呼籲，財劃法必須回到真正的財政公平原則，重新納入人口結構、社福負擔、土地農業面積、產業外部成本等能反映南部城市現實的指標，避免北部永遠拿最多、南部永遠被壓低。民進黨團也支持行政院提出更合理、更符公平原則的修法版本，修正柯志恩、傅崐萁與鄭麗文留下的錯誤，並且要求115年度統籌分配款、一般性補助、計畫型補助等三項補助款總額不得低於今年，以確保高雄重大建設不被迫停擺，也讓市民不再成為政治操作的犧牲者。

