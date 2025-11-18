財劃法交火！傅崐萁轟政院只多220億給地方、卓榮泰反嗆「怎不說中央少4000億太多」！「立院對政院開戰，我才要備戰」

在野再度惡修「財劃法」，行政院長卓榮泰稱要「全面迎戰」並在週四提出院版。國民黨立委傅崐萁今（18）日在立法院院會中和卓榮泰互嗆，傅崐萁稱民進黨、總統賴清德過去幾十年大聲疾呼要修正財劃法，如今政府還超收；卓榮泰則反嗆，地方財政已經好轉，且政府有還債，「是立院對政院開戰，我才必須備戰！」

傅崐萁質詢表示，明年統籌分配款多了4167億元給地方政府，一般性補助款被行政院「苛扣」1300億元，計劃性補助從今年的2954億元，明年減編了2600多億元、只剩308億元，所以實際上財劃法修正後，明年政院只多給地方220億元。

傅崐萁直言，院長一直說在野毀憲亂政，但上周五修法不過是把行政院苛扣的一般性補助款1300億元還給地方政府，因為這關係到老人照顧、教育、地方基礎建設、營養午餐、社福醫療等，「我正告卓榮泰院長，區區220億元給地方，在這裡不斷造謠」。

卓榮泰反問傅崐萁，是認為給地方多220億太少是不是，「你給的數字我認為有誤啦，但就照委員所說的，如果你認為給地方多220億元太少，那你為什麼不會覺得中央少掉4千多億元太多呢？」

傅崐萁隨即播放總統賴清德擔任台南市長期間，請中央盡快修財劃法的影像，並再問：「請教卓院長，你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？跟賴清德主席開戰？還是跟賴清德總統開戰？」並說立院通過的都是民進黨、賴清德大聲疾呼十幾年、二十年的。

卓榮泰回應，他講一句話就好，2012年所有地方政府賸餘是負500多億元，去年、今年都是正800多億元，地方政府財政已經好轉，「你拿2012賴市長的話來今天講這樣適合嗎？」不過，卓話沒說完，傅就打斷他表示「請問政府去年超收多少錢？前年超收多少錢？四年超收 1兆8700 億元，你不會執政，就請你下台！請你不要跟賴清德宣戰、不要跟全民宣戰！請你要把民進黨對人民的承諾要好好來執行。」

雙方音量越來越多，卓榮泰則回「我們有還債！」並說是立法院對行政院開戰，他才必須備戰，「你不要一直對我們開戰！」此時，質詢時間剛好結束，韓國瑜表示：「謝謝！時間已到，深呼吸、喝口水」。

