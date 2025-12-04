財劃法人口指標被砍 劉和然轟蘇巧慧模糊焦點、縱容行政院

新北市副市長劉和然4日再度抨擊已代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，更要求蘇巧慧停止閃躲與模糊焦點。（翻攝劉和然臉書）

行政院版財劃法，人口數指標從45％砍到18％，新北市副市長劉和然4日再度抨擊已代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，「蘇委員，新北市民要的是『自主決定的權利』，不是看中央臉色的施捨。」更要求蘇巧慧停止閃躲與模糊焦點，「妳的沉默，就是對行政院的『縱容』」。

劉和然指出，蘇巧慧依然不敢面對「人口權重被砍」的真相，曾問她「行政院版把人口指標從 45％ 砍到 18％，妳接不接受？」蘇則回答「我支持新北拿最多」。「這是一句漂亮的『空話』，如果妳支持新北拿最多，那為什麼面對這項對新北最不利的砍人口權重條款，妳一句話都不敢批評？妳的沉默，就是對行政院的『縱容』。」

劉和然批評，不要把「中央補助」當成解決方案，蘇曾說「新北一半財源來自中央補助」，這正是新北的「悲哀」，而不是妳的功勞，請不要把「中央集權的不公」當成自己的政績。

劉和然表示，這證明在現行制度下，新北市民辛苦賺的稅收被中央拿走，還要靠立委爭取、去拜託，看中央心情才能拿回屬於自己的錢。新北市要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）」。

劉呼籲，請停止閃躲與模糊焦點，現在球在執政黨手上，行政院版「試算表」不敢公布、「人口指標」又被砍，妳身為執政黨立委，如果不擋下這個「修理新北」的版本，爭取再多零星補助都補不了制度上的破洞。再問一次「行政院版砍人口指標，蘇巧慧委員，妳到底反不反對？」

