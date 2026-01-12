財劃法人均修成全國最低 侯友宜：先求有再求好

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天針對民進黨立委蘇巧慧批評藍營財劃法修法，把人均配額修成全國各縣市最低的問題表示，先求有再求好。統籌分配稅款人均雖最低，但總算有一步步往前走。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年─築安全，續共好」展覽開幕式，他接受媒體聯訪時針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧批評國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導的財劃法亂修，讓新北市的人均配額從六都最低，修成全國各縣市最低問題表示，財劃法修法「先求有再求好」。

他表示，非常謝謝很多立委支持新北市修改財政收支劃分法，新北市雖然拿到的還是在全國統籌分配稅款人均最低，但總算有一步一步的往前走。

媒體追問侯友宜有關中央總預算案卡關、國民黨可能先放行TPASS等民生預算，基北北桃針對TPASS的預算開會研商等問題的意見。

侯友宜表示，中央總預算案碰上一些困難跟挑戰，朝野間本來就是要溝通、協調，他樂見在野黨提出有關民生議題先行的方案，這不但讓民眾所關心的權益不會受損外，也相信對朝野間和諧有一定幫助。

他表示，新北市在TPASS已經編了新台幣11億元預算來支應，今天這一次的會議只是例行性的會議。市府一定不會讓市民的權益受到影響，所以，請大家放心。

侯友宜也針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，預定14、15日召開公聽會的問題表示，執政黨要傾聽人民的聲音，彼此互相體諒跟包容才是最重要的。

至於近期全台出現營建土方去化問題，侯友宜表示，土資場的去化是有一定的脈絡可循，應輔導業者能夠合法。因為有更多合法土資場，就能讓整個去化的過程更順利。因此，希望中央跟地方要有配套的措施，輔導業者的速度要更快，不要讓土方隨意傾倒，這才是守護土地不要被破壞的最重要一環。（編輯：李亨山）1150112