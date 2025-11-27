財劃法修惡衝擊曝...林智鴻轟柯志恩「黨意壓過民意」：壯大台北、扼殺高雄

高市議員林智鴻總質詢時提及《財劃法》，點名藍委柯志恩「黨意高於高雄民意、壯大台北、扼殺高雄」。節自高市議會官網



立院通過《財劃法》修正後，高雄統籌分配款增幅為六都最低，引發地方不滿。高市議員林智鴻今（11/27）揭露，若扣除補辦預算重新校正，高雄明年實際財政短缺高達231億，痛批國民黨立委柯志恩「黨意高於高雄民意、壯大台北、扼殺高雄」。市長陳其邁則呼籲納入地方意見，強調若立院不嫌棄，他願親自赴院說明。

林智鴻表示，市府原估缺口174億，但依主計處同意的計算方式，中央補助實際減少達489億，即使加上統籌增加的258億，仍短缺231億，直言「財政黑洞比大家知道的更嚴重」。

他批評，修法源於國民黨中央「暗、明雙線操作」，點名柯志恩與黨團總召傅崐萁聯手推動，在表決時投下「壯大台北、扼殺高雄」的一票。

他進一步指出，柯志恩在黨智庫會議稱非綠席次過半是修法良機，卻不敢公開提案，形同在幕後主導；同時，地方國民黨議員一邊向市府爭取建設，一邊在議會杯葛預算，「一手要預算、一手擋預算」，損害市民利益。

林智鴻以水利局為例說明，預算書雖顯示明年中央計畫型補助47.35億，但其中45.44億屬補辦預算，扣除後僅剩1.91億，再考量未列入預算書的暫列補助，實際比今年減少38.77億。海洋局明年中央補助更因扣除補辦預算直接歸零，新增申請2.77億最終僅核定0.55億，比去年少1.28億，恐影響滯洪池、漁港、海洋保育及遊憩建設。

他強調，許多中央補助因預算編列時程需要以墊付方式處理，導致帳面數字失真。主計處依相同方式檢視後，也認為實際受影響額比原估更高，確認短缺為 231億。

陳其邁則表示，《財劃法》改革應以縮小南北差距、均衡台灣為核心，避免財力越強的縣市因補助加碼愈加富裕，造成更大的相對剝奪感，呼籲「政黨立場先放一邊，帳大家一起算清楚」，這才是民眾期待的改革方向。

