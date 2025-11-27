財劃法修惡重傷高雄！補助蒸發489億 林智鴻：真相比你想的還慘！

▲「不是短少174億，是231億！」林智鴻怒揭藍白修法真相：高雄被砍最深！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院日前通過藍白版本《財劃法》修正案，高雄市明年統籌分配款增幅為六都最低，計畫型補助更大幅下滑，市府初估財政將反短缺174億元。然而，高雄市議員林智鴻今（27）日在總質詢中指出，市府算法未扣除「補辦預算」等非明年度經費，導致缺口被低估。若依預算實際年度校正後重新計算，高雄明年中央補助將從原估減少432億元提高至489億元；扣除統籌增加的258億元，真正短缺應為 231億元，遠高於外界所知的174億元。

廣告 廣告

林智鴻批評，國民黨立委柯志恩與黨團總召傅崐萁「一暗一明」共同主導此次修法，讓高雄建設與社福全面倒退。「藍營地方議員一手要預算、一手又跟黨團一起擋預算」，林質疑這是以政黨利益犧牲高雄市民，並直言高雄正站在改寫命運的十字路口。

林智鴻以水利局為例指出，預算書上中央計畫型補助款為47.35億元，看似較今年增加，但其中45.44億元屬於「補辦預算」，實際能運用於明年的僅1.91億元；再加入尚未反映在預算書中的中央暫列核定數後，水利局明年補助比今年大減 38.77億元，多項尚未開工的滯洪池恐因此停擺。

海洋局情況更為嚴峻。扣除補辦預算後，明年度中央計畫型補助直接「歸零」。該局後續申請2.77億經費，卻僅獲核定0.55億元，一來一往比今年少了 1.28億元，包含漁港整建、水域遊憩、海洋保育、遊艇產業與食安養殖等全受衝擊。

林智鴻說明，由於明年度預算書需於今年中即完成，許多中央補助必須先由市府「墊付」，後續再以補辦預算方式反映，因此帳面數字與實際用途常有落差。主計處亦認同其分析，並重新計算後確認受影響金額再增加57億元，最終缺口達 231億元。

農林部門也因修法減少44.14億元，社政部門則減少6.68億元，若要維持原本量能，只能由市庫全額承擔。

林智鴻強調，高雄長年努力以中央計畫經費彌補南北建設落差，如今財劃法修惡使中央與地方同步「大失血」，反讓受益最大的台北市進一步拉開差距。他呼籲立法院應支持「政院版」財劃法草案，該版本承諾「統籌＋一般補助＋計畫型補助」不低於前一年，能讓高雄避免短缺231億元並恢復489億元財政量能，才是真正公平且符合全台發展需要的方案。