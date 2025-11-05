財劃法修惡 林智鴻：高雄教育受衝擊27億

▲市議員林智鴻質詢時要求教育局應盤點此次財劃法衝擊高雄教育之狀況，並於一個月內將簡要視覺化分析公布上網。（圖／高市議員林智鴻提供）

[NOWnews今日新聞] 「財畫法不修高雄還能撐多久」，高雄市議員林智鴻今（5）質詢時指出，高市教育中央補助被刪減項目高達100項，其中有31項被全額刪減至0，總減列金額高達27億元，遠超出教育局統計之20.44億元，包含教職員權益、營養午餐、少子女化等九大領域皆受影響，他呼籲教育局應盤點此次財劃法衝擊高雄教育之狀況，並於一個月內將簡要視覺化分析公布上網。

林智鴻指出，財劃法減少中央可支配經費，令其刪減對地方補助預算，又因統籌分配款「重北輕南」，造成高雄財政174億元短差，其中長期仰賴中央補助的教育局首當其衝，雖然帳面上「加加減減」減少20.44億元，但由於計畫經費之間不得流用，真正的計畫補助經費刪減金額，應獨立統計，方能了解受衝擊對象和範圍，遠大於純就預算書所看到的數字。

林智鴻引用教育局統計資料指出，中央補助受刪減的100項計畫、27億元金額當中，被刪超過1億元的就有7項共計21.15億元，分別為「學校電費補助」全額刪減，減少4.48億元、「營養午餐國產食材」全額刪減，減少4.43億元、「少子女化對策」減少3.76億元、「退休人員給付」全額刪減，減少3.63億元、「合理教師員額編制補助」減少2.47億元、「輔導老師與諮商中心補助」減少1.25億元、「學校運動場地設備器材」減少1.13億元。

至於刪減破1000萬元之項目有16項，包含偏鄉、原民、身障、性別等領域共3.5億元，刪減破500萬元之項目有13項，減少9490萬元，其他刪減不到500萬元之項目則有64項，減少9435萬元。

若依用途別觀察，林智鴻也盤點八大受衝擊領域，分別是「退休／現職教職員權益」減少6.57億元，「營養午餐」減少4.61億元（除國產食材外，包含各校廚房修繕、偏鄉熟食運輸車等），「電費補助」減少4.48億元，「少子女化對策」減少3.76億元，「硬體更新」減少1.79億元，「心理衛生」減少1.25億元，「偏鄉、原民」減少9299萬元，「數位學習」減少7932萬元，「身障權益」減少6652萬元。

「財劃法惡修，高雄教育深受其害！」林智鴻表示，高雄整體財政受損174億元，光上述27億就佔其中15.52%，也佔教育局預算案618.64億元之4.36％，雖然教育部另有33項計畫共新增3.28億元，其他中央補助也有3.77億元，但兩者加總7.05億元，僅佔前開被刪減27億元之26.11%，不僅「杯水車薪」，在「計畫經費不得流用」的前提下，也無法拿這些新增的錢用於被刪減的計畫經費，也因此高雄市庫才要挹注33.04億元，用以彌補未來可預期或未知的短缺，但他質疑「財劃法不修，高雄還能這樣補多久？撐多久？」

他更提及，高雄教育發展基金長期都在「20億元」水位左右苦撐，但攤開台北教育發展基金今年預算書，期末餘額將上看41.72億元，明年預算案期末餘額更高達90.45億元，將超過高雄同一基金規模的四倍。他認為，這就是財劃法既得利益者台北市，和受害者高雄市的差別，感慨「北市教育局長在信義區冷氣房坐著就有錢，高市教育局長難道要沿街托缽化緣？

林智鴻表示，藍白在立法院惡修財劃法，高雄蒙受174億元損失之際，捷運局在第一時間便說明對其建設經費之嚴重影響，反觀教育局實質受損27億元，在這部分卻是「惦惦毋出聲」，他呼籲該局應加強說明新財劃法就本市教育之影響，特別是對各層面之影響，應以「視覺化分析」，並用最簡易的方式說明其影響（比如少幾位輔導老師、少幾棟教學大樓），一個月內公布於局官網。

