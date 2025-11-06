財劃法修惡 林智鴻：高雄教育補助受衝擊大減27億

高雄市議員林智鴻5日於議會教育部門質詢時指出，受財劃法衝擊，高雄市教育中央補助被刪減項目高達100項，其中有31項被全額刪減至0，總減列金額高達27億元，遠超出教育局統計之20.44億元，包含教職員權益、營養午餐、少子女化等九大領域皆受影響。他擔憂目前市庫雖挹注33.04億彌補落差，但財劃法再不修，「高雄還能撐多久」，呼籲教育局不應沈默，應盤點此次財劃法之狀況，並於一個月內將簡要視覺化分析公布上網。

林智鴻指出，財劃法減少中央可支配經費，令其刪減對地方補助預算，復因統籌分配款「重北輕南」，造成高雄財政174億元短差，其中長期仰賴中央補助的教育局首當其衝，雖然帳面上「加加減減」減少20.44億元，但由於計畫經費之間不得流用，真正的計畫補助經費刪減金額，應獨立統計，方能了解受衝擊對象和範圍，遠大於純就預算書所看到的數字。

林智鴻引用教育局統計資料指出，中央補助受刪減的100項計畫、27億元金額當中，被刪超過1億元的就有7項共計21.15億元，分別為「學校電費補助」全刪減少4.48億元、「營養午餐國產食材」全刪減少4.43億元、「少子女化對策」減少3.76億元、「退休人員給付」全刪減少3.63億元、「合理教師員額編制補助」減少2.47億元、「輔導老師與諮商中心補助」減少1.25億元、「學校運動場地設備器材」減少1.13億元；至於刪減破1000萬元之項目共16項3.5億元，刪減破500萬元之項目有13項9490萬元，其他刪減不到500萬元之項目則有64項9435萬元。

若依用途別觀察，林智鴻也盤點八大受衝擊領域，分別是「退休／現職教職員權益」減少6.57億元，「營養午餐」減少4.61億元，「電費補助」減少4.48億元，「少子女化對策」減少3.76億元，「硬體更新」減少1.79億元，「心理衛生」減少1.25億元，「偏鄉、原民」減少9299萬元，「數位學習」減少7932萬元，「身障權益」減少6652萬元。

他更提及，高雄教育發展基金長期都在「20億元」水位左右苦撐，但攤開台北教育發展基金今年預算書，期末餘額將上看41.72億元，明年預算案期末餘額更高達90.45億元，將超過高雄同一基金規模的四倍。他認為，這就是財劃法既得利益者台北市，和受害者高雄市的差別，感慨「北市教育局長在信義區冷氣房坐著就有錢，高市教育局長難道要沿街托缽化緣？」

