財劃法修正中央砍補助款 盧秀燕：盼卓揆解決無米下鍋困境

財劃法修正中央砍補助款，衝擊地方社福教育，台中市長盧秀燕答詢表示，盼卓揆迎合地方財政需求、解決無米下鍋困境。（圖：中市府提供）

台中市議會今天（19日）進行市政總質詢，多名國民黨議員關切《財劃法》修正公布後，中央大砍地方補助款，恐衝擊社福、教育及建設，要求市長盧秀燕展現態度，捍衛地方財政自主權。盧秀燕說，外界憂心補助被砍怎麼辦？她要求局處先編預算，地方盡量撐，目前行政院跟立院還要討論，靜待好消息，解決地方無米下鍋的困境。

台中市議會市政總質詢，國民黨議員張廖乃綸指出，《財劃法》修正公布後，行政院立刻修訂「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，導致民國115年中央對地方補助的經費，大度減少。台中市115年整體獲得補助款，包括一般性及計畫型，共372.9億元，比114年補助款530.31億元，減少157.41億元，減幅達3成，包括社會福利、教育、基礎設施及公共安全等面向都受影響。議員說，行政院大玩文字遊戲，苛扣全國各縣市一般性補助款與計畫型補助款，立委再次通過修法，但行政院長卓榮泰卻說要全面開戰，要求盧秀燕展現態度，捍衛地方財政自主權，不能讓中央大砍補助款，損害人民權益。

台中市議員張廖乃綸等人質詢關切《財劃法》修正公布後，中央大砍地方補助款，恐衝擊社福教育，要求市長展現態度，捍衛地方財政自主權。（圖：張廖乃綸提供）

盧秀燕指出，補助款被砍，學校冷氣沒得吹，中低收入戶補助沒了，營養午餐補助也沒了，外界憂心砍掉的經費怎麼辦？市府現在的政策就是讓局處先編，總是抱著希望，市府設法籌措財源，讓業務能夠執行，盡量撐。盧秀燕強調，立委為民發聲解決問題，日前也修正《財劃法》，法條也明列明年度預算不能低於今年、前年，要給縣市政府的不應該砍掉，希望中央明年要補足，但總統並沒有公告立法院三讀通過修正案，行政院跟立院之間還要討論，目前靜待好消息，期盼卓揆能迎合地方財政需求，解決地方無米下鍋的困境。（寇世菁報導）