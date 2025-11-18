財劃法修正前「肥中央、瘦地方」 盧秀燕：盼改善財政結構

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市議會今(18)日進行定期會市政總質詢，市議員黃馨慧關心財劃法議題。對此，盧秀燕表示，中央財政來源為地方上繳的稅賦，應迎合地方需求，改善國家預算長期「肥中央、瘦地方」狀況，盼中央與地方合作，共同改善財政分配結構。

黃馨慧表示，財劃法的修正對地方自治、治理非常重要，過去的立委也常說財劃法對地方不利，因此多次呼籲修法。這屆立委修正後，她批評行政部門不執行，而是提出覆議與研議釋憲，近期行政院長卓榮泰又說要重新檢討相關內容、要全面迎戰，她認為後續預算編列令人憂心。

廣告 廣告

盧秀燕則說，她建議不要全面迎戰，而是應該要全面迎合地方財政需求。中央財政來源來自全國各縣市民眾繳納的各項稅賦，地方長期面臨財政資源有限的情形，導致國家財政結構長期呈現「肥中央、瘦地方」狀況，這不是好事，且不只是台中，是每個縣市都嗷嗷待哺，為錢所苦。

盧秀燕認為，立法委員是各縣市選出來的，了解地方需求，並在國會替地方發聲理所當然，中央也應重視各地建設與財政意見。行政院作為全國治理的核心，應全面迎合地方需求，而非以對立方式回應，期待中央能與地方合作，共同改善財政分配結構。

財政局表示，市府期待財政收支劃分法再度修法後，維持115年度中央統籌分配稅款規模；另一般性補助款恢復採公式設算，秉公平、公開原則分配地方，並維持對地方計畫型補助款額度，以解決地方自有財源不足的問題，加速建設發展。