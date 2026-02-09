財劃法修正影響中央停編15年假牙預算 中低收長者恐「無牙可用」

衛福部實施逾15年的中低收入老人全口假牙政策今年正式停止施行，對此，衛福部社家署長周道君表示，因受到《財劃法》影響，假牙不再由中央補助。（取自freepik）





實施逾15年的中低收入老人全口假牙補助政策，今年起正式停止。衛福部原每年編列約8,000萬元補助65歲以上長者製作假牙，但屬非法定支出，主計總處不再編列預算，相關責任回歸地方政府。醫界與牙醫團體憂心，在超高齡社會下，假牙需求持續攀升，一旦地方財源不足恐縮減服務，影響長者咀嚼、營養與整體健康，呼籲中央重新檢討，避免重要口腔健康政策退場。

中低收入老人裝置假牙計畫 服務人數逐年成長

廣告 廣告

衛福部自2009年起補助各縣市政府辦理中低收入老人裝置假牙計畫，地方政府則依財政狀況加碼支應。根據衛福部統計，近年服務人數持續成長，2021年至2024年分別為4344人、4982人、5783人及5782人，2025年截至6月已有1460人受惠，顯示需求仍在增加。

受財劃法修正影響 未來由地方自有財源支應

衛福部社家署長周道君表示，假牙補助喊停主要受到《財政收支劃分法》修正影響，考量該項補助屬於非法定義務支出，相關經費已回歸地方政府負責，因此主計總處自今年起不再編列預算。周道君指出，中央已向各地方政府說明，未來若要持續辦理假牙補助，將由地方依其自有財源自行規劃與支應。

不過，社家署過去的效益評估卻早已示警。根據2021至2024年中低收入老人裝置假牙計畫報告，4年間共編列4.28億元，委外研究指出，高齡者若無法正常咀嚼與吞嚥，容易導致營養不良並提高慢性病風險，對健康與生命構成重大威脅，評估「不執行計畫」的結果屬於「高度風險」，發生機率超過6成，嚴重程度也超過衛福部可容忍標準。

正式邁入超高齡社會 醫界紛表達憂慮

醫界也對地方是否有足夠能力承接表達憂慮。台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲指出，一副全口假牙市價約8萬至8.5萬元，中低收入長者幾乎無力負擔，若地方財源不足而縮減服務，勢必直接影響長者的口腔健康。

中華民國牙醫師公會全國聯合會祕書長曾士哲則表示，近年醫療人力、材料與製作成本持續上升，活動假牙製作流程繁複，需多次評估與試戴，但補助金額僅約5萬元，早已不敷成本，願意投入的診所本就有限，政策中止將進一步壓縮醫療量能，恐影響診所的資源安排和執行意願。

曾士哲強調，我國今年正式邁入超高齡社會，假牙補助不只是福利措施，更是重要的口腔健康政策，關係到高齡者的基本咀嚼功能、營養吸收與生活尊嚴，呼籲政府正視需求，在現有基礎上持續推動。

更多上報報導

【有片】廠商代刀連環爆！中榮、博田手術台失守 衛福部介入調查

總預算、國防特別條例遭第10度封殺 政院籲立院停止政治操作

攜加熱菸入境「200支免稅」有但書 國健署：國外帶回最重罰5百萬