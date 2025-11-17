財劃法修正後基市預算反減 謝國樑吐苦水：節流節到腸子快截斷
〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議員曾紀嚴今天在議會質詢，財政收支劃分法修正通過後，基隆市歲入預算在修正後不增反減，對於財政造成衝擊，他十分憂心維護社會治安與市民生命財產安全的警察、消防等相關預算都因此受到排擠，危害到整個社會的安全；基隆市長謝國樑答詢時大吐苦水，嘆了口氣深感無奈，並表示「市府只能節流，但是節流，已經節到腸子都快截斷」，勒緊褲帶到極致，會再持續再跟行政院溝通、爭取更多預算。
曾紀嚴表示，警察在追捕嫌疑犯時，車輛難免都會有擦撞，基隆市警察局每年度都會有汰換警用車輛，但是現在中央一般性補助款刪減後導致汰換經費不足，警局如何因應？此外，消防局包括雲梯車、水庫車、化學泡沫車、幫浦車等汰換經費也都未獲核定，消防局又該如何因應？
基隆市警察局長林信雄表示，過去警政署補助款包括廳舍、車輛、監視器等補助約有3000多萬，目前很確定明年度都不補助，原本車輛汰換部分每年都可以爭取到約1000多萬的補助，會積極爭取明年度先汰換事故警用車輛；至於，超過使用年限的車輛若要全數汰換，約需3000多萬，後續希望在市府財政許可情況下逐年汰換。
基隆市消防局長游家懿指出，因為財劃法修正，中央對於廳舍、車輛的補助刪減幅度最大，幾乎全數刪減，原本預計在明年度汰換4部消防車輛以及七堵分隊整修，經費也都全刪，其中以車輛部分刪掉6600多萬元最多，後續會再跟中央積極爭取。
