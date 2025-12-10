財劃法修正成「乾坤大挪移」 張啓楷促政院立刻修補辦法終結亂象

台灣民眾黨立法委員張啓楷在財委會強烈質詢政府財政收支劃分法修正案，直指預算僵局長達一年，政院拿不出試算、修法誠意蕩然無存。

張啓楷開門見山指出核心問題：預算僵局已長達一年，政院財劃法草案溝通誠意在哪？他質疑政院左手增加統籌款、右手大砍補助款69億的矛盾政策。以嘉義市為例，今年總預算規模才剛突破200億，卻被砍補助款69億，影響深遠。

↑（圖片由張啓楷辦公室提供）

張啓楷表示，政院修法態度模糊，口喊「什麼都可以談」，卻暗示「全面迎戰」，立場前後不一。12月1日財政部與12月3日行政院主計總處提供資料，仍無法提出統籌款、一般款、計畫款的具體試算數據，無法呈現各地方政府的分配情形及作業規定，根本看不出有何溝通誠意。

廣告 廣告

張啓楷指出政院提出的修法方案存在三大問題。首先是「一般款」問題：一般性補助款是否不再事前申請？其次是「計畫款」問題：計畫型補助款是否回復原規模？第三是執行層面：能否立刻修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法？

張啓楷強調，2024年12月國會修法時財政部已提供試算資料，明確顯示各縣市在統籌、一般、計畫款配置後的增減情形。例如台北市修法前後統籌款增加442億、增幅62%；新北市增加407億、增幅74%；桃園市增加290億、增幅80%；台中市增加289億、增幅63%；台南市增加169億、增幅51%。然而政院一年後卻拿不出新試算資料，令人質疑。

↑（圖片由張啓楷辦公室提供）

更令人不滿的是，部分縣市將面臨大幅縮減。嘉義縣從試算資料來看增幅達358.4%，卻遭到砍補助，邏輯混亂；雲林縣、屏東縣等也將面臨類似困境。

張啓楷批評政院修法缺乏誠意，無法提供具體試算數據支撐修法內容。他要求政院應立刻修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，回歸舊制的意義應該明確，終結所謂「乾坤大挪移」的亂象。張啓楷表示，若政院繼續以曖昧態度應對，只會持續國政僵局，傷害地方政府財政運作。

更多品觀點報導

卓榮泰選擇性執法 恐將台灣民主推向深淵

洪孟楷轟NCC前後不一 質疑獨立機關淪為「看上面辦事」

