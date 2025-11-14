財劃法修正案再「修惡」 卓揆：請在野黨懸崖勒馬 否則尋求憲政救濟

立法院會今（14日）三讀通過在野黨提出的《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰（圖）在臉書發文回應，再修正的財劃法版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律，使多項福國利民政策無法推動，並削弱中央災害應變能力。 圖：行政院提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院會今（14日）三讀通過在野黨提出的《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰在臉書發文回應，再修正的財劃法版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律，使多項福國利民政策無法推動，並削弱中央災害應變能力。而政院版的財法部份條文修正案近期也將送立院審議，若立院持續推動在野黨版的「修惡版本」，行政院將依憲政體制尋求救濟。

卓榮泰說，明年度中央與地方總預算皆已進入審議程序，三讀版本卻要求自明年度總預算即行適用，等同強行改動既定編列，將在行政運作上造成難以彌補的混亂，中央政府也無法依此進行預算調整，嚴重衝擊治理秩序。

在財政面向上，卓榮泰指出，中央已大幅釋出明年度統籌稅款4,165億元給地方，三讀版本仍要求維持既有補助規模。若以今年補助總額5,455億元為基準，中央勢必要再舉債2,646億元，不僅突破《公共債務法》舉債限制，更將侵蝕財政體質，危及整體財政紀律。

卓榮泰表示，政府原計畫推動的諸多重要政策，包括：4年千億元治水工程、長照3.0、0–6歲國家一起養、生育給付提高至每胎10萬元，以及勞健保撥補等，皆仰賴中央穩健財源支持；但三讀後的在野版財劃法修正案將大幅掏空中央財力，民生政策恐將因此全面受阻。而近期發生丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災情、台中非洲豬瘟疫情等，皆需中央在第一時間動員與負擔經費，若中央財政被削弱，國家在重大災害與突發疫情中的因應能力將顯著下降。

他強調，立法院去年底曾倉促修法，造成城鄉差距擴大、公式錯誤、財權失衡等問題，至今未解，現在缺乏完整檢討的情況下「再度修惡」，不僅加深制度缺陷，更讓中央施政面臨危險邊緣。行政院已完成可長治久安的財劃法草案，內容兼顧城鄉公平、合理財權分配及地方自治強化，並有助提升全民生活品質，將在近日送交立院審議。他呼籲朝野各黨團回到理性討論的軌道，共同承擔對人民負責的義務，並在制度陷入不可逆傷害前「懸崖勒馬」。

