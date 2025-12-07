財劃法修正案總統公布但政院恐不執行 律師示警：將陷3大風險
立法院前天（12／5）否決行政院所提的《財劃法》覆議案，依照憲政規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布。根據《自由時報》報導，府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式，因此推測總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，另外，行政院也將聲請釋憲，且堅持不會執行。對此，律師黃帝穎今天（12／7）發文認為，行政院要擔起守護民主憲政之責任，不副署違憲惡法，就讓違憲惡法不生效力。
行政院長卓榮泰5日曾表示，絕不會執行違法的財劃法，《自由時報》報導，黨政人士指出，府院高層曾就藍白提出的爭議法案沙盤推演，也對財劃法是否「不公布、不副署」討論，不過，在後續還有重大爭議法案下，現在還不到「不公布、不副署」的時機。行政院則將聲請釋憲，且堅持不會執行。該人士指出，朝野僵局持續，明年度中央擬定的新政策雖都無法推動，但同樣地，中央也無法撥付補助款給地方，國民黨目前14個執政縣市恐會有壓力，尤其明年又是地方選舉年，屆時面臨政績與政策跳票的問題，或許有機會讓國民黨走上談判桌。
對此，黃帝穎臉書發文認為，若惡法生效卻不執行會有三大實務困境。他說，憲法法庭癱瘓，政院更要擔起守護民主憲政的責任，不副署違憲惡法，就讓違憲惡法不生效力。
黃帝穎指出，立院依據「憲法增修條文」本有制衡行政院長的機制，就是提起不信任案，如果立院不敢提出，就證明政院「守護民主憲政」不副署違憲惡法有憲法正當性。
黃帝穎觀察指出，很多法界朋友關心憲法法庭癱瘓後，如何因應國會通過違憲惡法，學者先進提出「不執行」，固有學理值得尊重，也確實為守護民主貢獻所學。
但黃帝穎直言，實務上，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後，就是有效法律，不執行將產生三大風險：
1.總統公布後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。
2.有效法律卻不執行，利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。
3.有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。
黃帝穎也強調，不執行有效法律有三大實務困境，他高分貝呼籲，違憲惡法根本就不應該生效，行政院長不副署，惡法就不生效，政院應守護民主憲政。
