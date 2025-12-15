財劃法修正立院咨請總統公布 府：總統批示「破壞財政永續」

立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，經行政院提出覆議案，立院否決未通過，維持原決議並咨請總統公布。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德今天批示「本法修正破壞財政永續」，行政院長卓榮泰也加註不予副署意見，賴清德並同時箋函五院院長。

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，依據程序，最晚須於今天公告。卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將對國家發展造成無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

總統府晚間發布新聞稿，郭雅慧表示，賴總統今天在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；卓榮泰加註不予副署意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場。賴總統同時並箋函五院院長。

郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

郭雅慧也指出，卓榮泰加註意見為「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

郭雅慧補充，立法院今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。