財劃法修正預算遭砍光 謝國樑嘆：節流節到腸子都斷了

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，明定地方一般性補助款，不得少於修正施行前1年度預算核列數，行政院長卓榮泰表示，預計20日會討論政院版修法。因財劃法修正後，中央原本補助地方預算減編，基隆市議員曾紀嚴批，中央砍預算導致各局處預算都減少，甚至影響到警消車輛的汰換，呼籲中央要針對基隆預算彌補。基隆市長謝國樑回應，針對財政困境，目前將持續透過基市府主計處與行政院討論解決之道，他更嘆市府縮減預算「節流已經節到腸子都節斷了」。

財劃法日前修正後，中央地方針對預算分配爭議未歇，政院指修法後預算不足，必須刪減一般性及計畫性補助款，也讓地方編列預算陷入困境。立院上周五再度修正，要求地方一般性補助款，不得少於修正施行前1年度預算核列數。

基隆市議會今日舉行市政總質詢，曾紀嚴要求市府針對財劃法各局處預算遭刪減情形說明。

謝國樑表示，基隆市去年歲出是大約254億，原以為財劃法修法後會增加73億，可以達到327億，但結果今年卻只有拿到237億，一來一回差了90億，勢必要刪減市府歲出。

謝國樑表示，原本市府目標是可編列300多億的歲出兼還債20億，到現在必須要把市庫收入往下拉到260億，所以市府先編了第一版的預算後，再針對於財劃法的短差進行各項預算刪減，所從預計的306億刪減到260億左右，「有點欲哭無淚」、「節流已經節到腸子都節斷了」。

謝國樑指出，因為市府有將近200億都是基本開銷，所以今年很多預算不能做，但騎樓整平、基本道路維護、教育等還是一定要做到。此外，日前主計長有在立院答詢表示會協助9個縣市，讓它的稅入不至於比去年差，基隆就是其中1個，所以市府正透過主計處跟行政院磋商中。

謝國樑說，如果預算能夠回復到基隆市去年的歲入的規模，或再增加17億，市府會在追加預算做有效的分配，把各類的預算補足，讓建設不至於落後。至於都市更新、捷運聯合開發等比較用不到錢，他也要求基市府祕書長方定安加大推動力道和效率，加速基隆市建設。

曾紀嚴表示，因財劃法預算遭砍，會影響到警察局警用車輛及消防特種車輛的汰換。他指出，基層警察同仁在追捕嫌疑犯時，車輛往往不小心撞到，他看到各派出所很多車輛都是「左撞右撞」的一大堆，也沒有維修的經費。

基市警察局長林信雄表示，明年的預算警政署在中央補助款的部分，過去有包含車輛、監視器還有「M-Police」警用行動裝置系統的補助，加起來約3千多萬，這些明年都不會補助。此外，市警局車輛汰換大約每年都可以爭取到1千多萬預算，少了這筆預算，確實比較困難。

林信雄強調，市警局明年希望能夠先暫時汰換4部警用車輛，但事實上還有很多車輛已超過車齡，全部都要汰換大約需3千萬 。此外，基隆新進警察同仁很多，在駕駛經驗上比較不足，也常導致車輛受損。

基市消防局長游家懿表示，中央對於車輛跟停車處改善這兩項幾乎全額都刪掉，基市消防局本來預計明年要汰換4部消防車輛還有整修七堵分隊，金額就全部刪掉，金額總共刪掉了6600多萬。他指出，消防署在上周有發文調查消防車輛跟停車整建的部分有多少金額的需求，消防局也回覆會儘量來爭取。

