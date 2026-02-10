財劃法修法中央砍補助 彰縣自編預算買荔枝椿象防治藥劑護農

▲中央補助斷炊、彰化縣府自掏腰包！ 115年荔枝椿象化學防治開跑，防治藥劑免費領。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】115年度荔枝椿象防治工作，因受到《財政收支劃分法》修法影響，中央自本年度起停止補助每公頃2,000元的化學藥劑費用。為避免防治出現漏洞，彰化縣政府主動出擊，自行編列預算採購防治藥劑，提供農友最實質支援。日前由農業部動植物防檢署邀集縣府農業處、農試所、台中改良場等單位，經會勘後訂定中彰投雲地區化學共同防治期程為115年2月9日至3月20日，縣府將全力支持農友進行聯合防治，確保荔枝椿象防治工作不中斷。

廣告 廣告

因荔枝椿象主要危害荔枝、龍眼，其刺吸植物枝梢、花穗，造成落花、落果，為有效防治、控管荔枝椿象族群，近幾年採取中彰投雲地區化學共同防治，但今年度中央不再補助，縣府農業處強調，彰化縣近年防治成效卓越，114年防治率已達97.2%，族群數較113年下降87.8%，為延續此優異成果，今年度自行編列預算採購防治藥劑，全力配合共同防治工作。

彰化縣政府農業處表示，即日起凡具有荔枝、龍眼種植事實之農友，可持土地登記謄本至所在地農會或鄉鎮市公所，即可免費領取荔枝椿象核准防治藥劑「20%亞滅培水溶性粉劑」。

為兼顧產業發展與生態平衡，縣府也特別呼籲農友：(一)掌握時機：務必於共同防治期內完成施藥，降低蟲體密度。(二)守護蜜蜂：荔枝與龍眼為重要蜜源，開花前10日必須停止施藥，避免影響蜜蜂採蜜及授粉，共同維護自然生態與農產品質。