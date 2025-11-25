財劃法修法再掀戰！卓榮泰：行政院本週將重啟地方協商

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪。（行政院提供）

行政院版《財劃法》修法草案已於上周送到立法院，而今日立院程序委員會將決定是否排入周五院會議程。行政院長卓榮泰受訪時強調，立法院修財劃法匆匆忙忙，不允許行政院從從容容地與地方溝通，而行政院本周會與地方再作溝通，希望達成最高的共識。

卓榮泰表示，今年一共有3次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰指出，上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待本週行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰表示，但是行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識；這個共識之後，就會有一個具體的數字出現。

卓榮泰認為，在這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般（性）補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。

