財劃法修法基隆預算不增反減 謝國樑：目前已節流到「勒緊褲帶」

[Newtalk新聞] 立法院在藍白人數優勢下，強勢通過《財劃法》修正案，讓部分縣市財政預算不增反減。國民黨基隆市議員曾紀嚴今（17）日質詢時問及對《財劃法》做法，基隆市長謝國樑表示，原本預計可增加 73 億補助款，結果今年卻減少，而市府已努力刪了 40 幾億預算，「刪到有點欲哭無淚」。謝國樑更表示，市府會盡量努力開源，「節流已經節到腸子都截斷了，已經是勒緊褲帶」。

謝國樑表示，去年歲出約 254 億元，原本預計修正後可增加 73 億補助款，但今年只拿到 237 億，這勢必讓市府在歲出上須刪減。他指出，如今市府必須把收入往下拉到 260 億元，編列第一版預算後，針對《財劃法》進行各項預算刪減，把原計 306 億刪減到 260 億左右。「這段時間非常辛苦，大家努力刪了 40 幾億預算，有點欲哭無淚」。

他接著表示，市府有近 200 億元基本開銷無法刪減，有許多議員問「為何這不能做？」實際上也與財政有很大關係。他也表示，基隆市府會再和主計總處進行磋商，主計長在立院答詢時稱會協助包含基隆在內 9 縣市歲入不至於比去年差，「多的 70 幾億就算了，假如能回復到去年歲入規模再增 17 億，我們還是表達感謝」。

謝國樑表示，目前仍需先與行政院進一步溝通。雖然此次多個縣市因財劃法調整而增加稅收，但基隆擁有大量關稅收入卻無法透過《財劃法》回流到地方，市府只能透過捷運聯開等方式努力開拓財源。他苦笑說：「只能再嘆口氣啦，開源會盡量努力，節流已經節到腸子都截斷了，真的是勒緊褲帶在過日子。」並指出，基隆的財政困境大家都看在眼裡，需要中央與地方共同面對、一起解決。

