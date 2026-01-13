財劃法修法大贏家！新竹市社福預算增加8.8億 高虹安拍板：全數投入社福體系

[FTNN新聞網]

記者盧逸峰／新竹報導

財劃法修正後新竹市財源獲得大幅挹注，今年度社會處預算編列逾50億380萬，較前一年度增加逾8億8294萬。市府拍板，將全數優先投入社福體系，落實「老幼共好、全齡照顧」核心施政理念。

針對財劃法修法後大量財源挹注，新竹市府拍板，將全數優先投入社福體系。（圖／資料照）

社會處說明，市府將新增經費用於多項福利升級，包括針對未領取安老津貼且符合設籍及排富條件之長者，每人每年發放1萬元愛老津貼、共餐據點餐費提高至每餐90元、升級敬老卡與愛心卡使用點數及行動不便者代買服務。

社會處提到，今年3月起育兒津貼每月加碼1000元，並擴增公共托嬰中心、推動大型復康巴士、延長療育補助申請年齡至18歲，以及推進社福館舍建設，讓預算成為市民可感受到的實質福利。

教育處也說明，有關竹市學生營養午餐需求，市長高虹安已於日前宣布自115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費，減輕家庭經濟負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

