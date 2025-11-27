財劃法修法引關注 張善政要求中央補強產值指標

桃園市長張善政肯定行政院願意提出院版的做法，但「院版財劃法」提出後，中央、地方就要有充分討論機制，地方政府反映的意見，應該要有機會納入。（姜霏攝）

桃園市長張善政27日北上參與行政院會，桃園市新聞處長羅楚東轉述張善政說法指出，張善政日前已經表達，肯定行政院願意提出院版的做法，但「院版財劃法」提出後，中央、地方就要有充分討論機制，地方政府反映的意見，應該要有機會納入。

羅楚東舉例，行政院最新版本將農林漁牧業產值、農林漁牧業與工業從業人口等納入統籌分配款指標，和過去的計算方式相較更加完整，但部分指標仍待補強，包括工業產值尚未列入，仍有朝更完善改進的空間。

廣告 廣告

針對修法原則應先進行調整，聚焦原則討論，再用數字驗證是否合理，除了更周全完善，也讓制度更符合實際需求。中央應該讓各縣市提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善。

對於目前的情況，後續不管是立院通過立院版財劃法或政院版財劃法，都希望在尊重國會與民意的前提下，朝正面的方向往前進行。

【看原文連結】