財劃法修法成威脅工具？蘇俊賓轟：掛勾補助款違反信賴原則

行政院主計總處今（18）日召開中央與地方事權畫分研商會議，卻讓與會地方政府感受到以削減已核定計畫補助款作為要脅手段，訴求通過政院版《財劃法》修正案。桃園市副市長蘇俊賓當場提出強烈異議，批評此舉動輒影響數十億至上百億元規模，嚴重違反信賴原則，也會讓地方預算編列陷入困境，完全無助於政策溝通。

桃園市副市長蘇俊賓。（圖／桃園市府提供）

財政部最快本周四將《財劃法》院版修正條文送交行政院會通過。主計總處今日邀集各地方政府召開研商會議，據悉政院提供的說明資料僅有單薄的A4紙一張，內容約700餘字。各縣市政府代表紛紛拿出手機拍攝簡報檔案，台下甚至傳出耳語感嘆，「為什麼要像賊一樣偷拍？」會議氣氛顯得相當詭譎。

行政院在簡報中指出，計畫型補助如捷運、軌道建設等項目，仍然依據地方財政狀況，為中央補助項目。蘇俊賓當場提出質疑，既然原則沒有變，為何各縣市陸續接獲已經核定的重大計畫補助額度下修通知？主計長與財政部回應稱，並非行政院不願意支持，而是現有預算能量無法全數支持，並強調「若院版的財政收支劃分法通過」，比例和額度都不會有問題。

行政院。（圖／報系資料照）

蘇俊賓當場表達強烈異議，直指已經核定的計畫和中央地方分配比例若貿然調整，除了違反中央地方信賴原則之外，地方在實際預算編列與執行上也會遭遇極大困擾。他正色說，《財政收支劃分法》的修法是國家長治久安的規畫，行政院怎能將修法與執行中的重大建設掛勾，刪減補助比例，並以「通過版本後才能恢復」為條件施壓，此舉形同對地方政府施壓，無助政策溝通，呼籲行政院重新考量此一做法。

主計總處。（資料照／中天新聞）

綠營執政的高雄、台南等多個縣市也跟進表達強烈反對立場。部分南部縣市更直言，若早知中央補助條件會變動下修，許多計畫根本不會推動，如今執行到一半，卻要地方承擔預算不足的所有責任，根本不合理。這些縣市認為，中央此舉不僅打亂地方施政規劃，更讓已經投入資源的建設計畫面臨停擺風險，對地方財政造成嚴重衝擊。

