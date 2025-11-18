財劃法修法掛勾補助款 蘇俊賓：嚴重違反信賴原則

桃園市副市長蘇俊賓批財劃法修法掛勾補助款，嚴重違反信賴原則，也會讓地方預算編列陷困境，完全無助政策溝通。(蔡依珍攝)

行政院主計總處18日召開中央與地方事權畫分研商會議，卻讓與會地方政府感覺是以削減已核定計畫補助款為要脅，訴求通過政院版財劃法，與會桃園市副市長蘇俊賓當場異議，批此舉動輒影響數十億至上百億，嚴重違反信賴原則，也會讓地方預算編列陷困境，完全無助政策溝通。

財政部最快本周四將財劃法院版修正條文送行政院會通過，行政院主計總處18日邀集各地方政府召開中央與地方事權畫分研商會議，據悉政院提供的說明資料僅有單薄的A4紙一張，內容僅約700餘字，各縣市政府代表紛紛拿手機出來拍攝簡報檔，台下甚至傳出耳語感嘆：「為什麼要像賊一樣偷拍？」

行政院在簡報中指出，計畫型補助如捷運、軌道建設等，仍然依據地方財政，為中央補助項目。蘇俊賓當場提出質疑：「既然原則沒有變，各縣市為什麼陸續接獲到已經核定的重大計畫補助額度下修的通知？」主計長、財政部稱不是行政院不願意支持，是現有的預算能量無法全數支持，還說「若院版的財政收支劃分法通過」，比例和額度都不會有問題。

蘇俊賓當場表達強烈異議，直指已經核定的計畫和中央地方分配比例，如果貿然調整，除了違反中央地方信賴原則之外，地方實際上在預算編列與執行上也會遭遇極大的困擾。

蘇俊賓正色說，財政收支劃分法的修法，是國家長治久安的規畫，行政院怎能將修法與執行中的重大建設掛勾，刪減補助比例，並以「通過版本後才能恢復」為條件，此舉形同施壓地方政府，無助政策溝通，喊話請行政院重新考量。

綠營執政的高雄、台南等多個縣市也跟進表達強烈反對。部分南部縣市更直言，若早知中央補助條件會變動下修，許多計畫根本不會推動，如今執行到一半，卻要地方承擔預算不足的所有責任，根本不合理。

