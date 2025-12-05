財劃法修法爭議延燒 劉和然再批蘇巧慧配合中央對新北「結構性剝削」

民進黨立委蘇巧慧。楊亞璇攝



記者周志豪／台北報導

行政院自提財劃法修法版本，但其中人口數指標從45％砍到18％，遭全國人口最多的新北市反彈。新北市副市長劉和然今再點名民進黨新北市立委蘇巧慧配合中央「對新北的結構性剝削」，還把要新北市「看人臉色」當成政績。

劉和然表示，「人口指標」是新北發展「關鍵命脈」，政院企圖將財劃法人口指標從 45% 狠砍到剩 18%，蘇巧慧身為新北立委，竟一聲不吭，不敢要求行政院撤回這個「大砍新北人口權重六成」版本，糟蹋新北，淪新北變窮幫兇。

廣告 廣告

劉和然說，蘇巧慧總把「爭取預算」稱是「責任」，但若制度公平，新北 400 萬人應得的錢，為什麼要蘇去「爭取」，還要看行政院心情與臉色？蘇引以為傲的「爭取」，正好證明政院將推動的修法對新北的虧欠。

劉和然表示，制度大於功勞，新北市民要的是「寫在法律裏的權利」，不是「看人臉色的施捨」，蘇巧慧稱中央對新北好，那為什麼不敢要求行政院公開試算表？ 是不是怕數字攤開來，大家就發現蘇根本在護航中央、出賣新北？

更多太報報導

藍盤點2026縣市長選舉 5縣市涉在野合作、7縣市黨內有競爭

新北、竹市、嘉市與宜蘭縣市長選舉藍白將合作 藍：高虹安能選，新竹就禮讓

2026縣市長選舉藍白合「定調」 李哲華：建議禮讓新竹市長高虹安