財劃法修法藍綠攻防 劉和然：不要因人設事

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院本月20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議，預計藍綠陣營將展開激烈攻防。新北市副市長劉和然今天表示，修法必須考量公平性、透明性，呼籲政院盡快公布試算表，與22縣市協調，不要因人設事、因縣市設事。

劉和然今天上午出席竹林山觀音寺捐贈清潔車輛活動，針對財劃法議題受訪表示，未來的縣市長一定要極力爭取，財劃法最重要的是2件事，一是公平性、二是透明性，這次為什麼政院版受到立法院質疑？因為在縣市政府開會的當天早上，所有資料才出現，而且沒有任何試算。

劉和然強調，不要因人設事、因縣市設事，新北市人口最多，人均預算分配一直都是最低，新北市有12位立委，一定要捍衛新北市民的權利，尤其是立委蘇巧慧，現在已經確定要參選新北市長，希望未來在立法院表決時，在新北市的權益跟黨意之間，請她的黨意不要高過新北市民的權益。

劉和然說，財劃法涉及垂直分配方面，到底中央的事、權、錢之間如何調整，現在都說不清楚，中央一直說錢有增加，其實內行人在看就是沒有，包含一般性補助款、計畫性補助款跟統籌分配稅款，總額來講並沒有看到實質增加。

針對水平分配，劉和然認為，各縣市用什麼樣的指標非常關鍵，台灣就這麼小，縣市之間討論資訊越明顯，大家越有信任感，結果也會對每個縣市越公平，呼籲行政院儘快把試算表公布，秉持公開、透明、合理的原則，儘速跟22個縣市協調，否則到立法院審議時不可能給一張空白支票，還是讓地方看臉色在跟中央要經費。

