財劃法修法衝擊！中央補助中低收老人假牙喊停 衛福部：改由地方編預算
衛福部今（9）日證實，受到《財劃法》修法及中央整體財政調整影響，今年中央政府沒有編列中低收入戶老人假牙補助的經費預算。社家署署長周道君指出，其預算未來將轉由地方縣市政府自有財源支持。
衛福部表示，主要是因應《財政收支劃分法》修正後，中央與地方財政權責重新調整，基於責任與資源相對應，相關補助業務回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。不過，據了解，大部分縣市還是會繼續相關補助，衛福部尚未收到有地方縣市政府反映困難，因而要喊卡的消息。
衛福部指出，為維護經濟弱勢老人的口腔健康，衛福部自98年度起編列預算挹注地方政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，依各縣市需求規模核定補助，並依老人需求提供不同補助樣態。114年總補助經費為7,281萬2,000元；截至114年6月，歷年累計接受本補助服務之中低收入老人已逾8.8萬人。
不過，各縣市人口結構、老年人口比率及需求各異，衛福部說，現行多數縣市政府衡酌其財政狀況及轄內老人福利服務施政方針，已陸續以自有預算常態化推動相關措施，部分更進一步擴大補助樣態、調升老人假牙補助額度或增加補助對象。
衛福部強調，因應新制財劃法施行後，地方政府自有財源增加，加上依地方制度法及預算法精神，地方可就行之多年的長輩福利措施，編列預算持續辦理，基於責任與資源相對應，以及中央補助16年期間也已協助地方建立制度與量能，已屬在地化、常態化業務性質，因此回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。
衛福部將持續督請地方政府落實照顧中低收入老人生活，優先提供弱勢老人假牙補助，並依需求提供必要的支持與協助。周道君指出，中央對於攸關民眾權益的服務政策，仍會盡力提供支援，但在《財劃法》修法影響下，部分計畫型補助已調整為一般型補助，改由地方政府執行。
